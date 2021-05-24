Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır
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Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda yüzde yüz kazanacağını ifade ederek "Her şeyin üzerine iddiaya girerim" dedi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda farklı isimler gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de hiç kuşkusuz ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

TUNCAY ÖZKAN, KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ

Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili ucu açık söylemlerde bulunsa da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan iddialı bir çıkış geldi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda yüzde yüz kazanacağını ifade eden Özkan, "Her şeyin üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur. İnşallah aday olmaya karar verir" şeklinde konuştu.

Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır

KILIÇDAROĞLU: KAÇMAK DOĞRU DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu, adaylık söylentileriyle ilgili yaptığı son değerlendirmede "Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Hayır ben illa olmayacağım deyip kaçmak doğru değildir. İttifakın aktörleri de o yönetimin içinde yer alacak" dedi.

Tuncay Özkan'dan iddialı çıkış: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır
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