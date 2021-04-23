Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
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Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati

Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Sarayiçi bölgesinde çocukların Tunca Nehri'ne attığı iddia edilen yavru köpek son anda bekçi tarafından kurtarıldı.

EDİRNE'nin Sarayiçi bölgesinde çocukların Tunca Nehri'ne attığı iddia edilen yavru köpek son anda bekçi tarafından kurtarıldı. Bölgeye giden polis ekibinde bulunan bir kadın polis, yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi.

Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi bölgesinde bulanan sokak köpekleri hayvanseverler tarafından besleniyor. Bugün yakın bölgede oturan bir grup çocuk, Sarayiçi'nde iddiaya göre bir yavru köpeği Tunca Nehri'ne atıp, bölgeden kaçtı. Köpeğin suya atıldığı gören Sarayiçi'nin bekçisi yavru köpeği son anda boğulmaktan kurtarıp, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden Yunus timlerinde görevli bir kadın polis memuru yavru köpeği kurulayıp, şefkat gösterdi. 

 


Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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