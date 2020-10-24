Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi
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Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi

24.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:45

Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi Geçtiğimiz yıllarda taşkınlarla ülke gündeme oturan Tunca Nehri, kurak geçen mevsimler nedeniyle adeta kurudu.

Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi

EDİRNE - Geçtiğimiz yıllarda taşkınlarla ülke gündeme oturan Tunca Nehri, kurak geçen mevsimler nedeniyle adeta kurudu. Bölgesel yağışların azlığı nedeniyle nehir suyu debisi dip seviyelere düşerken, kuruyan nehir yatağında hem kirlilik hem de kuraklık gözler önüne serildi.

Bölgede çeltik üreticisinin ana sulama kaynaklarından olan Tunca Nehri, en kurak yıllarını yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda nehir su debisi bin metreküp/saniyeleri aşarak, taşkınlarla ülke gündeme gelmiş, kent merkezinden geçen bölümü yolları ve köprüleri kapatarak, Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı engellemişti.

Meteoroloji verilerine göre, 1929 yılından bu yana Edirne'de en düşük yağış bu yıl yaşandı. Kaynağı Bulgaristan'da bulunan Tunca Nehri'nin, geçen yıl Kasım ayında su debisi 10 metreküp/saniyelerde seyir ederken, bu yıl ise adeta kuruyarak, 2 metreküp/saniyelere kadar düştü.

Bölgesel yağışların azlığı nedeniyle nehir suyu debisi dip seviyelere düşerken, kuruyan nehir yatağında hem kirlilik hem de kuraklık havadan görüntülenerek, gözler önüne serildi.

Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi
Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi
Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi
Tunca Nehri'nde kirlilik ve kuraklık böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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