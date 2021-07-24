Tunahan Masterchef'ten elendi mi? Tunahan neden Masterchef'te yok?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Ön eleme turlarını devam ettiği yarışmada jüri üyelerine gülme krizine sokan Tunahan Masterchef'ten elendi mi? Tunahan neden Masterchef'te yok?

Katıldığı Masterchef yarışmasında jüri üyelerini gülme krizine sokan ve sosyal medyada çok konuşulan Tunahan Masterchef'ten elendi mi? Tunahan neden Masterchef'te yok? Masterchef Tunahan kimdir?

TUNAHAN MASTERCHEF YARIŞMASINDAN ELENDİ Mİ?

Tunahan,ikinci tur yemeği de şeflerden tam not aldı ve üçüncü tura geçmeyi başardı. Yarışmaya devam eden Ak, son elemeleri geçecek mi?

TUNAHAN AK KİMDİR?

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı. MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.