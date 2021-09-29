Sosyal medyada kaldırdığı ağırlıklarla ve yemek yediği görüntülerle popüler olan Tuna Tavus binlerce kaloriyi kısa sürede alarak ilgi odağı olmuştu. Powerlifting sporu ile uğraşan Tavus'un çeşit alanlarda dereceleri bulunuyor. Peki, Tuna Tavus kimdir, Tuna Tavus kaç yaşında, nereli?

TUNA TAVUS KİMDİR

Tuna Tavus 1999 doğumludur. 22 yaşında olmasına rağmen insan vücudunun kaldırmakta oldukça zorlanacağı yükleri kolaylıkla kaldırabiliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Başarılı sporcu bir oturuşta 10'a yakın orta boy pizzayı ya da 1 tencere pilav ve 1 kilogram tavuğu rahatlıkla tüketmesiyle dikkatleri çekiyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yoğun antrenmanları için enerji, karbonhidrat ve protein depolamak isteyen Tuna Tavus, çeşitli alanlarda yiyecek rekoru denemeleri yapıyor. 8 hamburger ve 140 sushi Tavus için sıradan besinler olabiliyor.

TUNA TAVUS

POWERLİFTİNG NEDİR?

Powerlifting, squat, bench press ve deadlift hareketlerinden oluşan bir güç sporudur. Yarışmalarda amaç sporcuların bu üç harekette en yüksek ağırlığı kaldırmaya çalışmasıdır. Sporcunun her hareket için üç deneme hakkı vardır. Yarışmalar ekipmansız ve ekipmanlı olarak ikiye ayrılır.

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