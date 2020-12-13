Tuna Orhan, Hekimoğlu'nda...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuna Orhan, Hekimoğlu'nda...

13.12.2020 16:25 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:30
Tuna Orhan, Hekimoğlu'nda...

Dizinin bu bölümüne Tuna Orhan konuk oluyor.

Dizinin bu bölümüne Tuna Orhan konuk oluyor. Orhan, dizide Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı Mehmet Ali'nin babası Salih Çağlar karakterine hayat verecek.

Yakalandığı hastalığa bir türlü tanı konulamayan Memoli'nin ağrıları artmaya başlar. Ekip, Memoli'nin hayatını kurtarmak için büyük çaba sarf ederken Memoli'nin babası Salih ortaya çıkar.

Ateş, Memoli'yi kurtarabilecek mi? Memoli'nin hastalığı ne? Babası ile yıllar sonra karşılaşan Memoli'nin tepkisi ne olacak?

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan babasının izinden gidiyor
Aşkın Tuna'nın oğlu Tunacan babasının izinden gidiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Gonca Vuslateri
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Adem Ljajic Samet Aybaba Malcolm Thomas
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuna Orhan, Hekimoğlu'nda... - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 16:30:41. #1.15#
title