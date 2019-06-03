Tuna Nehri'nde tekne kazası: Güney Koreli ekip kayıplar için test dalışlarına başladı

Tuna Nehri'nde yaşanan tekne kazası sonrası kayıplara ve teknenin enkazına ulaşmak için sürdürülen arama - kurtarma çalışmalarına katılan Güney Koreli ekip, test dalışlarına başladı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde çarşamba günü turist teknesinin yolcu gemisine çarpması sonucu Güney Koreli en az 7 turist hayatını kaybetmiş, 7 kişi kurtarılmıştı. Teknenin diğer 21 yolcusuna ise nehirdeki kuvvetli akım nedeniyle hala ulaşılamadı. Euronews.com'da Görüntüle