Tümgeneral Hacıoğlu'dan Başkan Bulutlar'a Ziyaret
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.
Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Bulutlar'a ziyarette bulundu.
Bulutlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediye yönetimi olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum
içerisinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurum
adına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeye
hazırız. Bu vesileyle Tümgeneral Hacıoğlu'na ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu da kent yönetimini tanımak için ziyaretler yaptığını ve Erzurum'un huzur ve güvenliği için canla, başla çalıştıklarını aktardı.