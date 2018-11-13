Tümgeneral Hacıoğlu'dan Başkan Bulutlar'a Ziyaret

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı ziyaret etti.

Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacıoğlu, Paladöken Belediye Başkanı Bulutlar'a ziyarette bulundu.

Bulutlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Belediye yönetimi olarak güvenlik güçleri ile tam bir uyum

içerisinde çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Şahsım ve kurum

adına yardımcı olabileceğimiz her konuda kendilerine destek vermeye

hazırız. Bu vesileyle Tümgeneral Hacıoğlu'na ziyaretlerinden

dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu da kent yönetimini tanımak için ziyaretler yaptığını ve Erzurum'un huzur ve güvenliği için canla, başla çalıştıklarını aktardı.