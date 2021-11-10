Tüm zamanların en çok para kazanan 20 profesyonel CS: GO oyuncusu

Valve'nin 2013 yılında 250 bin Dolar ödül havuzlu ilk büyük turnuvasını duyurmasının ardından espor sahnesine yön veren ve ekonomik olarak gelişmesine öncülük eden Counter Strike: Global Offensive, profesyonel oyuncular için devasa gelir fırsatları sağlıyor. Yaklaşık 10 yıllık süreçte Fnatic, Ninjas in Pyjamas, SK Gaming, Astralis, Gambit ve NAVI gibi takımların en önemli oyuncuları League of Legends ve DOTA gibi espor alanında CS: GO'nun rakibi olan oyunlardaki profesyonellere nazaran çok daha fazla para kazanıyor.

2015 yılından sonra Valve yılda üç kere düzenlediği büyük turnuva (Major) sayısını ikiye indirme kararı aldı. En büyük ödül havuzuna sahip olan bu turnuvaların yanı sıra takımlar ve oyuncuların bir diğer gelir kaynağını ESL Pro League oluşturuyor. Son olarak Stockholm'de gerçekleştirilen PGL Major 2021'de şampiyonluğa ulaşan Natus Vincere, 1 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu.

En çok para kazanan CS: GO oyuncuları listesi

dupreeh — 1.93 milyon dolar

Xyp9x — 1.91 milyon dolar

dev1ce — 1.91 milyon dolar

gla1ve — 1.76 milyon dolar

Magisk — 1.53 milyon dolar

s1mple — 1.37 milyon dolar

electronic — 1.22 milyon dolar

Stewie2k — 1.16 milyon dolar

FalleN — 1.12 milyon dolar

TACO — 1.08 milyon dolar

NAF — 1.06 milyon dolar

fer — 1.06 milyon dolar

coldzera — 1.03 milyon dolar

EliGE — 1.01 milyon dolar

karrigan — 1 milyon dolar

nitrO — 920 bin dolar

olofmeister — 912 bin dolar

JW — 911 bin dolar

NiKo — 903 bin dolar

Twitstzz — 894 bin dolar

(kaynak: Dexerto)

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