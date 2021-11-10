Tüm zamanların en çok para kazanan 20 profesyonel CS: GO oyuncusu
Listenin başında Danimarka'lı yıldız 'dupreeh' bulunuyor
Valve'nin 2013 yılında 250 bin Dolar ödül havuzlu ilk büyük turnuvasını duyurmasının ardından espor sahnesine yön veren ve ekonomik olarak gelişmesine öncülük eden Counter Strike: Global Offensive, profesyonel oyuncular için devasa gelir fırsatları sağlıyor. Yaklaşık 10 yıllık süreçte Fnatic, Ninjas in Pyjamas, SK Gaming, Astralis, Gambit ve NAVI gibi takımların en önemli oyuncuları League of Legends ve DOTA gibi espor alanında CS: GO'nun rakibi olan oyunlardaki profesyonellere nazaran çok daha fazla para kazanıyor.
2015 yılından sonra Valve yılda üç kere düzenlediği büyük turnuva (Major) sayısını ikiye indirme kararı aldı. En büyük ödül havuzuna sahip olan bu turnuvaların yanı sıra takımlar ve oyuncuların bir diğer gelir kaynağını ESL Pro League oluşturuyor. Son olarak Stockholm'de gerçekleştirilen PGL Major 2021'de şampiyonluğa ulaşan Natus Vincere, 1 milyon dolarlık para ödülünün sahibi oldu.
En çok para kazanan CS: GO oyuncuları listesi
dupreeh — 1.93 milyon dolar
Xyp9x — 1.91 milyon dolar
dev1ce — 1.91 milyon dolar
gla1ve — 1.76 milyon dolar
Magisk — 1.53 milyon dolar
s1mple — 1.37 milyon dolar
electronic — 1.22 milyon dolar
Stewie2k — 1.16 milyon dolar
FalleN — 1.12 milyon dolar
TACO — 1.08 milyon dolar
NAF — 1.06 milyon dolar
fer — 1.06 milyon dolar
coldzera — 1.03 milyon dolar
EliGE — 1.01 milyon dolar
karrigan — 1 milyon dolar
nitrO — 920 bin dolar
olofmeister — 912 bin dolar
JW — 911 bin dolar
NiKo — 903 bin dolar
Twitstzz — 894 bin dolar
(kaynak: Dexerto)