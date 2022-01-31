Tüm İstanbul bu meteoroloji dedikodusunu konuşuyor! 14 Şubat için korkutan tahmin

İstanbul'da 24 Ocak gecesi etkili olan kar yağışı, neredeyse tüm kentte yaşamı durdurdu. Binlerce araç yolda kalırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar ise Valilik tarafından otellere yerleştirildi.

İKİNCİ YAĞIŞ İÇİN 14 ŞUBAT'A DİKKAT ÇEKİLDİ

Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.

"TÜRKİYE, KÜÇÜK SİBİRYA OLABİLİR"

Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.

VATANDAŞ, BENZER MANZARALAR İSTEMİYOR

Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.