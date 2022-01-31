Tüm İstanbul bu meteoroloji dedikodusunu konuşuyor! 14 Şubat için korkutan tahmin
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İstanbul'da önceki günlerde etkili olan kar yağışı, kentte yaşamı felç etmişti. İstanbul'daki bir sonraki şiddetli yağış için 14 Şubat'a dikkat çekildi. Hava tahmin kaynakları, Şubat ortasında Türkiye'nin 'Küçük Sibirya' olabileceği endişesini dile getiriyor.
İstanbul'da 24 Ocak gecesi etkili olan kar yağışı, neredeyse tüm kentte yaşamı durdurdu. Binlerce araç yolda kalırken, evlerine gidemeyen vatandaşlar ise Valilik tarafından otellere yerleştirildi.
Sosyal medyada hava tahminleriyle bilinen Hava Forum tarafından yapılan bir paylaşımda, Türkiye'yi ve İstanbul'u etkisi altına alacak ikinci yoğun kar yağışı için 14 Şubat Sevgililer Günü işaret edildi.
Önceki yağışlar için "İzlanda soğuğu" ifadesini kullanan hava tahmin kaynakları, önümüzdeki yağış için ise "Sibirya yağışları" tabirini kullanıyor.
Vatandaşların en büyük korkusu ise İstanbul'da yeniden aynı manzaraların yaşanmaması. Kar yağışının hayatı felç etmemesi gerektiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almasını talep ediyor.