Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir
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Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir

Haberler.com - Haberler | Güncel

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. 30 bine dayanan günlük vaka sayısı ardından endişeler artarken, toplantıdan normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ise geri geleceği konuşuluyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantının ana gündemini, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artış oluşturacak. Vaka artışının nedenleri, atılması gereken adımlar ve önlemler değerlendirilecek. Artan vakalar karşısında Bilim Kurulu'ndan gevşeme kararlarından bazılarının geri alınması konusunda Kabine'ye tavsiye kararı çıkması bekleniyor.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapacak.

Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir

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Haber Yorumları (9)
EYT: İlk kısıtlamalar kongrelere gelmeli, ve kongreleri düzenleyen herkese idari para cezası kesilmeli. Sokakta parasını çekmeye giden garibana ceza kesmek kolay tabi.
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MASKESİZ: En az 3 yıl tam kapanma şart bak bakalım hastalık kalıyor mu.
Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
HASAN: sen kapan istersen 5 yıl kapan bulaşmasın madem sana
2 1 Yayından Kaldır
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