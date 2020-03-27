Tüm dünya şokta! O da koronavirüse yakalandı FLAŞ... Rammstein adlı müzik grubunun 57 yaşındaki vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan solist, yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da konser veren Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Alman medyası, Bild'de yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen vokalist Lindemann'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.



Yoğun bakıma sevk edildi Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi. 15 Mart'ta konser vermişti Lindemann'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kesinleşti. Lindemann, 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermişti. Kaynak: Snob Magazin