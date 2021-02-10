Tüm dünya Ebru Şahin'i konuşuyor! Peki ama neden?
10.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:50
'Hercai 'dizisinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, bir dergiye kapak oldu. Şahin verdiği pozlarla tüm dünyada gündem oldu. İşte ayrıntılar...
'Hercai' dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, All dergisinin Şubat sayısına kapak oldu.& ;
TÜM DÜNYA ONU KONUŞTU
Derginin bu sayısında dizi ve özel hayatıyla ilgili bir çok soruya cevap veren Şahin, verdiği pozlarla Avrupa ve Ortadoğu'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
Kaynak: Snob Magazin