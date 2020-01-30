Tüm dünya diken üstünde! Ölümcül koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı
Aralık ayından beri 170 kişinin yaşamını yitirdiği koronavirüs, Hindistan, Filipinler ve Vietnam'a da sıçradı. Bu ülkelerden hastaların sağlık durumlarıyla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra haftalar içerisinde 170 insanın ölümüne sebep olan ve binlerce insanın da tedavi altına alındığı koronavirüs ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.
ÜÇ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI
Hindistan, Filipinler ve Vietnam yönetimleri arka arkaya açıklama yaparak kendi ülkelerinde de koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Hindistan tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin tedavi altına alındığını ve bu hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
HASTANEDE TUTULUYOR
Yapılan açıklamada, "Çin'dekİ Wuhan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencide koronavirüsü tespit edildi. Hasta şu an kontrol altında ve hastanede tutuluyor" ifadesi kullanıldı.
21 OCAK'TA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ
Filipinler tarafından yapılan açıklamada da ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü belirtildi. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque tarafından yapılan basın açıklamasında, 38 yaşındaki Çinli bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Çinli hastanın Wuhan kentinden 21 Ocak'ta Filipinler'e geldiği belirtildi.
VİETNAM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Vietnam'dan da benzer bir açıklama geldi. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Hanoi ve Thanh Hoa'da birer koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.
RUSYA'DAN E-VİZE AÇIKLAMASI
Küresel anlamda panik devam ederken Rusya'dan da flaş bir açıklama geldi. Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, 30 Ocak'tan itibaren geçici olarak, Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmeyeceğini duyurdu.