: Tüm dünya diken üstünde! Ölümcül koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı

30.01.2020 13:48 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:02

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra haftalar içerisinde 170 insanın ölümüne sebep olan ve binlerce insanın da tedavi altına alındığı koronavirüs ile ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

ÜÇ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Hindistan, Filipinler ve Vietnam yönetimleri arka arkaya açıklama yaparak kendi ülkelerinde de koronavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurdu. Hindistan tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin tedavi altına alındığını ve bu hastanın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

HASTANEDE TUTULUYOR

Yapılan açıklamada, "Çin'dekİ Wuhan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencide koronavirüsü tespit edildi. Hasta şu an kontrol altında ve hastanede tutuluyor" ifadesi kullanıldı.

21 OCAK'TA ÜLKEYE GİRİŞ YAPMIŞ

Filipinler tarafından yapılan açıklamada da ülkedeki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü belirtildi. Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque tarafından yapılan basın açıklamasında, 38 yaşındaki Çinli bir kadının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Çinli hastanın Wuhan kentinden 21 Ocak'ta Filipinler'e geldiği belirtildi.

VİETNAM'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Vietnam'dan da benzer bir açıklama geldi. Vietnam Sağlık Bakanlığı, Hanoi ve Thanh Hoa'da birer koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

RUSYA'DAN E-VİZE AÇIKLAMASI

Küresel anlamda panik devam ederken Rusya'dan da flaş bir açıklama geldi. Rus haber ajansı RIA, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan haberde, 30 Ocak'tan itibaren geçici olarak, Çin vatandaşlarına elektronik vize verilmeyeceğini duyurdu.

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