Tuluat nedir, ne demek? Tuluat anlamı nedir?
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Tuluat nedir, ne demek? Tuluat anlamı nedir?

Tuluat nedir, ne demek? Tuluat anlamı nedir?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

TDK'ya göre tuluat kelimesinin kökeni de merak ediliyor. Tuluat kelimesini ilk kez duyan kişiler arama motoru Google'da 'tuluat ne demek ne anlama geliyor?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, tuluat nedir, ne demek? Tuluat anlamı nedir?

TULUAT NEDİR?

Arapça kökenli tulûat sözcüğü "doğaçlama" anlamına gelir.

Tulûat tiyatrosu, olay örgüsü bilinmekle birlikte bir metne dayanmayan ve doğaçlama olarak oynanan bir sahne sanatı. Tuluat tiyatrosu, geleneksel orta oyununun sahnelerde sergilenmesi ve Batılı anlamdaki tiyatro ile karışmasından meydana gelen bir tiyatro dalıdır.

TULUAT KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Böyle olmakla beraber, gerek orta oyununun gerek tuluatın köylü temsilleri ile bir münasebeti olsa gerek.

TULUAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tuluat yapmak

TULUAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

tuluat tiyatrosu

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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