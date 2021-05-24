Tülin Şahin kimdir? Tülin Şahin hayatı ve biyografisi! Tülin Şahin kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Tülin Şahin, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Tülin Şahin hakkında merak edilenler. Tülin Şahin hayatı ve biyografisi. Tülin Şahin kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Tülin Şahin merak konusu oldu. İşte Tülin Şahin hakkında merak edilen Tülin Şahin kimdir, Tülin Şahin hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TÜLİN ŞAHİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Aralık 1979

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: Odense, Danimarka

Boy: 1,75 m

Tülin Şahin, Danimarka'nın Odense şehrinde doğdu ve çocukluğunu orada geçirdi. 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı. 1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye Zeki Triko ile imzaladığı mankenlik işi için gitti. Ailesi aslenSivaslıdır ve Danimarka'da yaşamaktadırlar. ABDli Ünlü manken Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı. Ancak o idealisttir ve çalışkanlığı ile bu kalıbın içinde kalmadı, kendi ismini yapmayı başardı. 2009 dan itibaren birçok defa Türkiye Kültür Bakanlığı tarafından tanıtım elçisi atandı. Türkiye Unicef iyi niyet elçisi ve Küresel Vatandaşlık Forumu elçisidir. 2008 yılında kadınlara yönelik Tuliss adlı bir site kurdu. Bunların yanı sıra konsept ve marka danışmanlığı ile birlikte freelance moda editörlüğü de yapmaktadır. Zayıflamak isteyen bayanlara yönelik beslenme ve diyet üzerine Sırlar, Siz Hâlâ Diyet mi Yapıyorsunuz? ve Kral Prens ve Fakir kitaplarını yazmıştır. 1998'de Olacak O Kadar'da ve Tatlı Kaçıklar dizisinde ve 1999'da Gece Şahinleri filminde rol almıştır. 2004 yılında Acun Firarda programında konuk sunucu oldu. 2010 yılından itibaren kesintisiz olarak kendi adı ile anılan ''Tülin Şahin İle Moda'' programını yapmaktadır. Karl Lagerfeld tarafından Turkish Beauty/Türk Güzeli olarak adlandırılan Tülin Şahin, İngilizce, Danca, İsveççe, Norveççe, Türkçe, Almanca ve Fransızca olmak üzere yedi dili çok iyi bilmektedir. Uluslararası kariyeri ve saygın itibarı vardır. O Türkiye'de köklü spor kulübü Fenerbahçe taraftarıdır ve kulübe ait 1907 derneği üyesidir. 2016 yılında 2,50 milyon euroluk sigara reklam teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı. O sigara ve alkole karşıdır. Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay ile birlikte çalıştı.