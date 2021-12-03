Tülin Enbiyaoğlu kimdir? Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu bulundu mu? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu'nun İzmir'de özel bir bakımevinde geçtiğimiz Cuma gününden bu yana kayıp olduğu bildirilmişti. Enbiyaoğlu'nun kızı Hanzade Altıparmak ve torunu Bige Altıparmak, kayıp başvurusunda bulundu. Tülin Enbiyaoğlu kimdir, kaç yaşında?

TÜLİN ENBİYAOĞLU KİMDİR?

Gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu (86), İzmir'de kaldığı özel bakımevinde 19 Kasım Cuma günü ortadan kayboldu. İsviçreliler ve Türkler arasında sosyo-kültürel, ekonomik ve bilimsel ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan dostluk derneği 'Association Suisse-Turquie'nin kurucuları arasında yer alan ve bir süre önce hayatını kaybeden Nezih Enbiyağoğlu'nun eşi.

TÜLİN ENBİYAOĞLU BULUNDU MU?

4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da bulundu "Her sabah havyar yiyeceğim, malımı hayrı kurumların bağışlayacağım" 4 gündür kayıp olduğu iddia edilen gayrimenkul zengini Tülin Enbiyaoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı.

86 yaşındaki Tülin Enbiyaoğlu'nun torunu, anneannesinin 4 gün önce İzmir'de özel bir bakımevinden bakıcısı tarafından anneannesinin kaçırıldığını söylemişti. Bunun üzerine güvenlik güçleri harekete geçerek, Enbiyaoğlu'nu Bodrum'da bakıcısının evinden buldu.

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