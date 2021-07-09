TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde Kuran kursu açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde Kuran kursu açıldı

TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde Kuran kursu açıldı
Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi İlçe Temsilciliğinde açılan kursta, Kur'an-ı Kerim, temeli dini bilgiler ve siyer eğitimi veriliyor.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Silopi İlçe Temsilciliğinde açılan kursta, Kur'an-ı Kerim, temeli dini bilgiler ve siyer eğitimi veriliyor.

Kurs eğiticisi hafız Züleyha Örgen, kursa yoğun talep olduğunu belirterek, ek sınıflar açmayı planladıklarını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 85 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Örgen, amaçlarının çocuklara İslamiyete uygun bir eğitim vermek olduğunu söyledi.

Örgen, şöyle konuştu:

"Kuranı iyi anlamak, Peygamber Efendimizin hayatını anlamalarını sağlamak, saadet asrında yaşayan efendilerimizin hayatlarını nasıl yaşadıklarını öğretmek. Çocuklarımız, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okuyabilirler, ama hangi mesleğe sahip olursa olsunlar onlara dini bilgileri her zaman lazım olacak. Hayatlarının her safhasında onlara fayda sağlayacaktır."

Öğrencilerden Agit Bozkurt da Kuran eğitimi aldığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Cemre Kaplanduran ise, kursta çok güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Şamil Aliağaoğlu

Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Ordu Valiliğinden 4 emniyet personelinin görevden uzaklaştırıldığı açıklaması Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Zeki Müren Burak Özçivit Sertab Erener Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde Kuran kursu açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 12:16:27. #1.16#

title