TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Yılmaz oldu
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TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Yılmaz oldu

TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Yılmaz oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Başkanlığına Yahya Yılmaz atandı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Başkanlığına Yahya Yılmaz atandı.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'un onayıyla TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı olan Yahya Yılmaz, TÜGVA Bulanık İlçe Başkanlığına atandı. Kendisini göreve layık görenlere teşekkür eden Yılmaz, "TÜGVA, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Bizlerde vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak, ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bizleri bu göreve layık gören Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na çok teşekkür ediyorum" dedi.

Göreve gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bulanık İlçe Başkanlığına Yahya Yılmaz, İlçe Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'yi makamında ziyaret etti. İlçe Kaymakamı ve Bulanık Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, (TÜGVA) Bulanık İlçe Başkanlığına Yahya Yılmaz'a başarılar diledi. - MUŞ

TÜGVA Bulanık İlçe Başkanı Yılmaz oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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