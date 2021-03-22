Tuğkan - Yazık şarkı sözleri! 'Yazık' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Tuğkan'ın yeni şarkısı 'Yazık' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Yazık şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Tuğkan - Yazık şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.
TUĞKAN - YAZIK ŞARKI SÖZLERİ
Yazık ki bakınca maziye benzemiyor
Ne bir huzura ne de o çocuk sevinçlerine
Sanki bir kavim göçtü üzerimden
Kimse dönüp bakmadı
Sormadı
Sormadı, iyi misin diye
Ölemedim yine, yaşıyorum seni
Kalamadım uzaklarda hayalinden
Sövemedim yine, ciğerime döktüm
Buram buram saran hasretinden
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
19 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Tuğkan'ın yeni şarkısı "Yazık" kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkının söz, müzik, düzenleme vb. bilgileri aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Tuğkan
Düzenleme: Görkem Yenilmez
Piyano: Görkem Yenilmez
Elektro - Akustik Gitar: Ozan Doğan Ariz
Bas Gitar: Güngör Uçak
Davul: Neco Tunç Engin
Back Vokal: Tuğkan, Görkem Yenilmez
Mix - Mastering: Önder Ayan
Stüdyo: BrossOver Records
Fotoğraf: Arda Aytan
Yönetmen: Mustafa Köksalan
Görüntü Yönetmeni: Yunus Sayan
Kurgu & Renk: Özgür Haci Kurt
Yardımcı Yönetmen: Adar Baran Değer
Kamera Asistanı: Alperen Yılmaz
Saç - Makyaj: Elçin Tezcan
Kostüm: Dilek Karen
Prodüksiyon Amiri: Abdullah Toprak
Yapım: Nuve Film
Cast: Gizem Göksel, Aykut Yılmaz