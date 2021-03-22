Tuğkan - Yazık şarkı sözleri! 'Yazık' şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Tuğkan - Yazık şarkı sözleri! 'Yazık' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

22.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:04
Tuğkan - Yazık şarkı sözleri! 'Yazık' şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Tuğkan'ın yeni şarkısı 'Yazık' Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Yazık şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Tuğkan - Yazık şarkısının tüm sözlerine yazımızdan erişebilirsiniz.

TUĞKAN - YAZIK ŞARKI SÖZLERİ

Yazık ki bakınca maziye benzemiyor

Ne bir huzura ne de o çocuk sevinçlerine

Sanki bir kavim göçtü üzerimden

Kimse dönüp bakmadı

Sormadı

Sormadı, iyi misin diye

Ölemedim yine, yaşıyorum seni

Kalamadım uzaklarda hayalinden

Sövemedim yine, ciğerime döktüm

Buram buram saran hasretinden

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

19 Mart 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen Tuğkan'ın yeni şarkısı "Yazık" kısa sürede 400 bin izlenmeyi ve 40 bin beğeniyi geçmiştir. Şarkının söz, müzik, düzenleme vb. bilgileri aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Tuğkan

Düzenleme: Görkem Yenilmez

Piyano: Görkem Yenilmez

Elektro - Akustik Gitar: Ozan Doğan Ariz

Bas Gitar: Güngör Uçak

Davul: Neco Tunç Engin

Back Vokal: Tuğkan, Görkem Yenilmez

Mix - Mastering: Önder Ayan

Stüdyo: BrossOver Records

Fotoğraf: Arda Aytan

Yönetmen: Mustafa Köksalan

Görüntü Yönetmeni: Yunus Sayan

Kurgu & Renk: Özgür Haci Kurt

Yardımcı Yönetmen: Adar Baran Değer

Kamera Asistanı: Alperen Yılmaz

Saç - Makyaj: Elçin Tezcan

Kostüm: Dilek Karen

Prodüksiyon Amiri: Abdullah Toprak

Yapım: Nuve Film

Cast: Gizem Göksel, Aykut Yılmaz

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Haber Yorumları
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