Tuğgeneral Şan'dan Başkan Aksun'a ziyaret
59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı görevine Atanan Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.
20.08.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:12
59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı görevine Atanan Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret etti.
Başkan Aksun, 59'ncu Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan'a nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Başkan Aksun günün anısına Tuğgeneral Şan'a Erzincan'a özgü el işlemeli bakır hediye etti. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA