Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi! Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Tuğçe Tayfur müzik performansı ile beğeni topluyor. Vatandaşların merak konusu ola Tuğçe Tayfur hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Tuğçe Tayfur hakkında merak edilenler. Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi. Tuğçe Tayfur kimdir?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tuğçe Tayfur başarılı sanatçılığı yanında hakkında detaylarla da merak ediliyor. İşte Tuğçe Tayfur hakkında merak edilen Tuğçe Tayfur kimdir, Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Mart 1988

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli:İstanbul

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Baba Ferdi Tayfur ile klip çekti. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.