Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi! Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi! Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli?

18.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:24
Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi! Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli?

Başarılı sanatçı Tuğçe Tayfur müzik performansı ile beğeni topluyor. Vatandaşların merak konusu ola Tuğçe Tayfur hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte Tuğçe Tayfur hakkında merak edilenler. Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi. Tuğçe Tayfur kimdir?

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Tuğçe Tayfur başarılı sanatçılığı yanında hakkında detaylarla da merak ediliyor. İşte Tuğçe Tayfur hakkında merak edilen Tuğçe Tayfur kimdir, Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Mart 1988

Kaç yaşında: 33yaşında

Nereli:İstanbul

Şarkıcı Tayfur, 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamlayan Tuğçe Tayfur, küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

Tuğçe Tayfur, 2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu 'Joker' isimli bir grubun solistliğini üstlendi. Bir dönem ABD'de yaşadı. ABD'de yaşadığı dönemde Taner Şafak'la tanıştı ve sonra 2015 yılında Türkiye'de maksi single çıkardı. Pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur ve Taner Şafak maksi single'da , 'Kalp Dayanmaz', 'Köle Olup', 'Yok Olsam' şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı. Baba Ferdi Tayfur ile klip çekti. Tayfur, Mayıs 2009 yılında hayatını Tolga Ertuğrul ile birleştirdi ancak ikilinin birlikteliği kısa süre sonra sona erdi. Taner Şafak ile 2012 yılında nikah masasına oturdu ve çiftin 2016 yılında dünyaya gelen Taner Efe isminde bir oğulları bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Metin Oktay Hakan Özmert Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuğçe Tayfur kimdir? Tuğçe Tayfur hayatı ve biyografisi! Tuğçe Tayfur kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 18:25:51. #1.14#
title