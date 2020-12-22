Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

2008 yılında Adanalı dizisi ile hatırladığımız Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

ATV yapımı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982, Ankara doğumlu, Türk oyuncu ve sunucu. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aloya Zeynep 2006 Tv dizisi

Kod Adı Başak Yörükoğlu 2006 Tv dizisi

El Gibi Elif 2006 Tv dizisi

Kod Adı: Kaos Başak Yörükoğlu 2006 Tv dizisi

Kuzey Rüzgarı Canan 2007-2008 Tv dizisi

Son Ders: Aşk ve Üniversite Kübra 2007 Sinema filmi

Yalan Dünya İpek 2006 Tv dizisi

Adanalı Pınar 2008-2010 Tv dizisi

Gece Gündüz Aynur 2009 Tv dizisi

Memur Muzaffer Gizem 2007 Tv dizisi

Yusuf Yusuf Zeynep 2015 Sinema filmi