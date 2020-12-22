Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

22.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:16
Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

2008 yılında Adanalı dizisi ile hatırladığımız Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

ATV yapımı Adanalı dizisinde Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı?

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982, Ankara doğumlu, Türk oyuncu ve sunucu. Adanalı dizisinde "Pınar" rolü ile tanınmış olan Tuğçe Özbudak, Bilkent Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başlamıştır. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasında yarışmacıdır ve finalisttir.

TUĞÇE ÖZBUDAK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aloya Zeynep 2006 Tv dizisi

Kod Adı Başak Yörükoğlu 2006 Tv dizisi

El Gibi Elif 2006 Tv dizisi

Kod Adı: Kaos Başak Yörükoğlu 2006 Tv dizisi

Kuzey Rüzgarı Canan 2007-2008 Tv dizisi

Son Ders: Aşk ve Üniversite Kübra 2007 Sinema filmi

Yalan Dünya İpek 2006 Tv dizisi

Adanalı Pınar 2008-2010 Tv dizisi

Gece Gündüz Aynur 2009 Tv dizisi

Memur Muzaffer Gizem 2007 Tv dizisi

Yusuf Yusuf Zeynep 2015 Sinema filmi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise İrem Derici Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuğçe Özbudak kimdir? Tuğçe Özbudak kaç yaşında nereli, hangi dizilerde oynadı? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 00:16:27. #1.14#
title