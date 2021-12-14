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Tuğba Yurt dur durak demiyor!

Tuğba Yurt dur durak demiyor!
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Tuğba Yurt'un yeni şarkısı "Açmayalım" için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Seslendirdiği şarkılar ile 2021 yılına damgasını vuran güzel şarkıcı Tuğba Yurt, yeni yılda da adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Hit olan şarkısı 'Benim O' gibi yine Ersay Üner'in bestelediği 'Açmayalım' şarkısını 24 Aralık'ta müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Tuğba Yurt, önceki gün yeni şarkısının klip çekimi için Göktürk'teydi. Klip çekimi sonrası gazetecilerin sorularına cevap veren Tuğba Yurt, "Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım' a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum. Daha iyi bir reaksiyon göstereceğinden şüphem yok." dedi. Konser maratonuna da dur durak demeden devam eden Tuğba Yurt, "Pandeminin pik yaptığı dönemde yeterince oturup dinlendim. Artık çalışma ve üretme zamanı. Bir yandan konserlerimize devam ederken bir yandan da stüdyo da yeni şarkılar için çalışıyoruz." dedi.

Tuğba Yurt dur durak demiyor!

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