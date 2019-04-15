Tuğba Özay, Dünyanın En Uzun İnsanı Sultan Kösen ile Buluştu

MARDİN'e gelen eski manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, dünyanın en uzun insanı kabul edilen Sultan Kösen ile bir araya geldi.

Bir programa katılmak üzere Mardin'e gelen Tuğba Özay, kentin tarihi yerlerini gezdi. Tarihi Mardin Çarşısı'nda esnafın yoğun ilgi gösterdiği Özay, poşu bağladı, caddede müzik eşliğinde kent sakinleriyle halay çekti. Tuğba Özay, ardından Mardin'in yöresel yemekleri olan içli köfte, kaburga dolması ve sembüsek yedi. Özay, ziyareti kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insan olan Sultan Kösen ile de bir araya geldi. Özay, 2 metre 51 santimetre boyundaki Kösen ile çekildiği fotoğrafını sosyal medya hesabından "Ben de kendimi uzun bilirdim, dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen'le sabah sabah bir fotoğraf çekilelim dedik. Günaydın Türkiye, merhaba yerküre" notuyla paylaştı.

Mardin'in kültürel ve mimari yapısı karşısında her zaman büyülendiğini ve kenti çok sevdiğini anlatan Tuğba Özay, "Mardin'de harika, cıvıl cıvıl, samimi bir ortamdayım. Bu topraklara geldiğinizde kendinizi bir anda bir halayın içerisinde bulabilir ya da bir teyzeyle dibek kahvesi içerken sohbet ediyor olabilirsiniz" dedi.

- Mardin

Kaynak: DHA