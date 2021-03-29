Bu itiraf çok konuşulacak! "Geyşa gibi oluyorum" diyen Tuğba'dan kadınları ikiye bölecek sözler
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Bu itiraf çok konuşulacak! "Geyşa gibi oluyorum" diyen Tuğba'dan kadınları ikiye bölecek sözler

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Bu itiraf çok konuşulacak! 'Geyşa gibi oluyorum' diyen Tuğba'dan kadınları ikiye bölecek sözler

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. İlişkilerinde geyşa gibi olduğunu söyleyen Özay, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.

Manken, oyuncu ve şarkıcı Tuğba Özay, 'Haber Bahane' programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Geçmişinde yaşadıklarından ve özel hayatından bahseden Tuğba Özay, samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü isim, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Hiç aldatıldın mı?", "Karahan Çantay ile ilişki yaşadın mı?", "Hiç medeni durumu uygun olmayan bir insanla ilişki yaşadın mı?" ve "Cezaevinde neler yaşadın" gibi sorularına da cevap verdi.

Haber Bahane, Gökay Kalaycıoğlu'nun renkli sunumuyla her pazartesi Haberler.com Youtube kanalında olacak.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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