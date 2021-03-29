Bu itiraf çok konuşulacak! "Geyşa gibi oluyorum" diyen Tuğba'dan kadınları ikiye bölecek sözler

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Haberler.com'un YouTube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu 'Haber Bahane' programına konuk oldu. İlişkilerinde geyşa gibi olduğunu söyleyen Özay, samimi itiraflarıyla dikkat çekti.