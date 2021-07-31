Tuğba Özay'a büyük tepki! 'Felç geçirdim' dedi... Kuyumcu açılışına gitti

İki gün önce gözyaşları içinde, 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı.

İki gün önce gözyaşları içinde, 'Kollarım ve ayaklarım tutmuyor, felç geçirdim' diyen Özay, bugün Şirinevler'de bulunan bir kuyumcunun açılışına katıldı.

Kurdele kesen Özay'ın eğlenceli tavırları ve maskesiz oluşu dikkat çekti. Açılışta yangınlarla ilgili konuşma yapan Özay şunları söyledi; '

"Bu organizasyonun açılışında bulunmaktan dolayı mutluyum. Biliyorsunuz, çok zor günlerden geçiyor ülkemiz… Ülkemizin dört bir yanında çok büyük yangınlar var. Bu yangınlar olurken tabii bir yandan da hayat devam ediyor. Öncelikle yangını yaşayan, afet bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun diyorum, bir an önce yangının yaralarının sarılmasını, yangınların dinmesini diliyorum. Çok özür dilerim konuşmama bu şekilde başlamak zorundaydım ama mutlak mutluluk olmadığı gibi mutlak acı da yoktur umuyorum ki ülke olarak yaşamış olduğumuz bu acılı günleri atlatırız."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Yangının ilk günü gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tuğba Özay'ın bugün açılış törenine katılması büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Özay'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Halkı kandırmakla suçlanan Özay'a takipçilerinin tepkisi sert oldu. Bazı kullanıcılar, 'Dün felç geçirdim diye ağlıyordum, bugün güle oynaya açılıştasın', 'İnsanların hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı', 'Bu nasıl vicdan çok yazık' şeklinde yorumlarda bulundular.

ÇİFTLİĞİ YANMADI!

Tuğba Özay'ın yakın arkadaşı Onur Akay şu açıklamayı yapmıştı, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş"

Kaynak: Hürriyet