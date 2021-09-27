Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti - Haberler Magazin
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Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu dile getiren Serdar Ortaç'ı cami önünde para isteyen dilencilere benzeterek Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil" dedi.

Sahneye çıktığı mekanda Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler söyleyen ve sonrasında alkollü olduğunu belirterek özür dileyen Serdar Ortaç'ın konserleri iptal oldu. Tuğba Ekinci ise Serdar Ortaç'ın sürekli mutsuz olduğu hallerini abartı bulduğunu söyledi.

"SERDAR TAVIRLARINI ABARTIYOR"

TV8 ekranında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Tuğba Ekinci ise Ortaç'ın sürekli mutsuz olmasına sitem ederek "Bizim değerli bir sanatçımız kendine dikkat etmesi lazım. Ben hiç alkol kullanmadım. herkes beni çok içer diye düşünür ama ben alkol tüketmiyorum. Onların da tadı hoşuna gidiyor. Serdar sağlıklı da olsa kadınlar yanında kaçardı. Son ayrılığında hastalıktan dolayı bittiğini söylemişti o da hoş değil. İrlanda'dan gelen biri için Serdar bir Brad Pitt. Serdar bu kadar mutsuz değildi. Bu hallerini görünce gülesim geliyor. Hani caminin önünde 'abla, abla mendil al' derler ya onun gibi. Bence abartıyor. Star duruşu için hoş değil. Avlu kenarındakiler gibi oldu" dedi.

KONSERLERİ İPTAL OLDU

Adana Demirspor'un 3 farklı mağlubiyetten gelerek Beşiktaş'la 3-3 berabere kaldığı maçın ardından sahne aldığı mekanda Adanalıları kutlayan Serdar Ortaç, siyah-beyazlı kulübe yönelik argo ifadeler kullanmıştı. Ortaç, gelen tepkiler üzerine sosyal medyadan özür diledi. Ortaç'ın bu olayından sonra konserlerinin iptal oldu.

Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti

Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti
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Haber: Tuğba Ekinci, sürekli mutsuz olduğunu söyleyen Serdar Ortaç'ı dilenciye benzetti - Haberler Magazin
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