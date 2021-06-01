Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
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Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi

Tuğba Ekinci, 'Geçinemiyoruz' diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışamadıkları için tepki gösteren müzisyenlere gönderme yaparak "Dünyanın en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlerin tavrı adına özür diliyorum" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini gösteren şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çalışamadıkları için tepki gösteren müzisyenler adına özür diledi.

"MESLEKTAŞLARIM ADAM GİBİ TELAFFUZU ÖĞRENEMEDİ"

Yeni normalleşme tedbirleri kapsamında konserlere izin verilmeyince birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından tepki göstererek "Geçinemiyoruz" diye isyan etti. Ünlü isimlerin tepkilerinden rahatsız olan Ekinci ise Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak "Dünyanın en zeki en karizmatik Cumhurbaşkanı sizden müzisyenlere göre bir düzenleme bekliyorum. Meslektaşlarımın hitap şekilleri için ben özür dilerim. Adam gibi istemeye telaffuzu öğrenemediler ne yazık ki" dedi.

Tuğba Ekinci, 'Geçinemiyoruz' diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
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Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyerek isyan eden ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi - Haberler Magazin
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