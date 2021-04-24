Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç
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Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç

Tuğba Ekinci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istemedi! Sebebi ise epey ilginç
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

'O Şimdi Asker' şarkısıyla yıllardır adından söz ettiren Tuğba Ekinci, 23 Nisan'da dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çocuk Bayramı'nı kutlamadığını söyleyen Ekinci, "TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmıyorum" dedi.

Birçok şarkısı bulunan ve farklı tarzıyla da gündeme gelen ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den şaşırtıcı açıklamalar geldi. Bu açıklamaların odağında da 23 Nisan vardı. Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya üzerinden 23 Nisan'la ilgili soru yağmuruna tutuldu.

"GENÇLERİN HALİ HARAP"

Ekinci, "23 Nisan'ı neden kutlamadınız?" sorusuna sosyal medya üzerinden cevap vererek "Uzun zamandır TikTok'ta gördüğüm gençler, beni gelecekte şüpheye götürdüğü için kutlama yapmak içimden gelmiyor. Gençlerin hali harap!" dedi.

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HEM BEĞENİ HEM TEPKİ ALDI

Bu açıklamayı yaptıktan sonra ünlü şarkıcıya birçok yorum geldi. Çoğu kişi Ekinci'nin yaptığı açıklamayı haklı bulup beğenirken, kimi takipçiler de bu açıklamada genelleme yaptığından dolayı tepki gösterdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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