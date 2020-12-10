Tuğba Altıntop kimdir? Demet Alişan ile Sabah Sabah konuğu Tuğba Altıntop kaç doğumlu, nereli?

Tuğba Altıntop pek çok dizide yer alan ve ayrıca şarkıları da olan bir isimdir. Peki, Tuğba Altıntop kimdir? Tuğba Altıntop şarkıları nelerdir? Tuğba Altıntop evli mi? Tuğba Altıntop Instagram hesabı!

Ara ara gündeme gelen isimlerden biri olan Tuğba Altıntop, son olarak sabahları yayınlanan Demet ile Alişan'ın programına konuk oldu. Hayatı hakkında bilgiler veren Tuğba Altıntop merak konusu oldu.

TUĞBA ALTUNTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı.Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. Ayrıca albümde Altıntop'un sözünü kendi yazdığı, müziğini ise Aydın Sarman ile bestelediği "Ağıt" isimli şarkıya da yer verdi. Albümde "Urfa Sana Ağlar" şarkısına klip çekti. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. Şarkı için birçok remix düzenlenerek dinleyicilere ulaştı. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı. Altıntop, albüme ismini veren şarkısı "La La"nın klip çalışmalarını tamamladı.

TUĞBA ALTINTOP ŞARKILARI ALBÜMLERİ

Sana Söylüyorum (2007)

La La (2016)

Yana Yakıla (2013)

TUĞBA ALTINTOP DİZİLERİ FİLMLERİ

Zampara Seyfettin (1995) - TV filmi

Fırtına Hayatlar (2004) - TV dizisi

Bizim Karakol (2004) - TV dizisi

TUĞBA ALTINTOP EVLİ Mİ?

Tuğba Altıntop, Rafet El Roman ile evliydi ancak boşandı. Bu evlilikten 2 kız çocuğu var.

TUĞBA ALTINTOP INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Tuğba Altıntop son zamanlardaki ciddi değişimi ile dikkat çekmektedir. @tugbaaltintopofficial olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise oldukça aktif.