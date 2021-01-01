Tugay İnanoğlu kimdir? Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Exxen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları!

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunun ilgi çeken yapımlarından bir tanesi de Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları! Hayvan severlerin merakla beklediği Tugay İnanoğlu ve Dostları programının sunucusu hakkında büyük bir iddia ortaya atıldı! Hayvan severlerden tepki gören Tugay İnanoğlu sosyal medyada çok araştırıldı. Peki Tugay İnanoğlu kimdir?

Exxen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları özellikle hayvan severler tarafından büyük bir ilgiyle beklenmekteydi. Bugün ise sosyal medyada bir takım paylaşımlar dolaşmaya başladı! Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve babası M. İnanoğlu'nun sahibi olduğu İnanoğlu Eğitim Çiftliği'nde hayvanların kötü muamele gördüğü söylendi! Bu iddialar yüzünden Tugay İnanoğlu gündem oldu. Bunun üzerine Tugay İnanoğlu kimdir? Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu kimdir, kaç yaşında? Exxen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları! konuları merak konusu oldu. İşte detaylar...

TUGAY İNANOĞLU KİMDİR?

Tugay İnanoğlu bir veteriner hekimdir. İnanoğlu Eğitim Çiftliği, 2018 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Burada Tugay İnanoğlu ve babası Metin İnanoğlu köpek eğitimleri veriyor ve veterinerlik yapıyorlardı. Son zamanlarda Youtube kanalında aktif olarak köpek eğitim ve eğlence videoları paylaşan Tugay İnanoğlu, özellikle de köpek eğitimi konusunda deneyimlidir.

Tugay İnanoğlu, 1 Ocak itibariyle Exxen Veteriner Hekim Tugay İnanoğlu ve Dostları programında hayvan eğitimi ve hayvanlarla birlikte yaptığı eğlenceli içerikleriyle yer alacak.