Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
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Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi

07.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:42
Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi

ÇORUM'da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K.(50), polis ekiplerince gözaltına alındı.

ÇORUM'da av tüfeğiyle ateş açarak sokak köpeğini ağır yaralayan Mehmet K.(50), polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı köpek tedavisi için barınağa götürülürken şüpheli ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi.

Olay, öğle saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sanayi sitesinde esnaflık yapan Mehmet K. iş yerinin yakınında bulunan ve kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğine av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Köpek tüfekten çıkan saçmaların sırt kısmına isabet etmesi sonucu yaralanırken Mehmet K. bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ekipleri ile belediyeye bağlı barınak görevlileri sevk edildi. 

Polis ekipleri Mehmet K.'yı suç aleti tüfekle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı köpek de götürüldüğü barınakta tedaviye alındı. Veteriner hekim eşliğinde tedavisi süren köpeğin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada ifadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürülen Mehmet K., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Ne çekiyorsunuz, gören de adam öldürdük sanır" diyerek tepki gösterdi. 

Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi
Tüfekle köpeği yaraladı; 'gören de adam öldürdük sanır' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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