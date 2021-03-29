Tüfekle ateş açıp, ağabeyi ve 3 kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde çıkan tartışmada T.K., tüfekle ateş ederek aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi vurdu.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde çıkan tartışmada T.K., tüfekle ateş ederek aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi vurdu. Biri ağır, 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği T.K., ağabeyi Cemal K. ile İmdat Gezer, Hamza Gezer ve Sevim Adıgüzel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan İmdat Gezer, ambulans helikopterle Afyonkarahisar'a sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, Dinar Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR