Tüfekle ateş açıp, ağabeyi ve 3 kişiyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tüfekle ateş açıp, ağabeyi ve 3 kişiyi yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR - Haberler | Güncel
Tüfekle ateş açıp, ağabeyi ve 3 kişiyi yaraladı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde çıkan tartışmada T.K., tüfekle ateş ederek aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi vurdu.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde çıkan tartışmada T.K., tüfekle ateş ederek aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi vurdu. Biri ağır, 4 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Güvercin besleyen kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.K., tüfekle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği T.K., ağabeyi Cemal K. ile İmdat Gezer, Hamza Gezer ve Sevim Adıgüzel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan İmdat Gezer, ambulans helikopterle Afyonkarahisar'a sevk edildi. Yaralıların tedavisi sürerken, Dinar Emniyet Müdürlüğü ekipleri T.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tahsin BAYTAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Merve Dizdar Burak Sevinç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tüfekle ateş açıp, ağabeyi ve 3 kişiyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:43:38. #1.14#
title