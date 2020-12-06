Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı
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Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı

06.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.12.2020 10:53
Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi 56 saatlik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uydu sokaklar boş kaldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi 56 saatlik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uydu sokaklar boş kaldı.

Tufanbeyli'de vatandaşların kısıtlamalara uymasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü drone ile ilçedeki tüm sokakları durumu takip ederek kurallara uyan ilçe sakinlerine teşekkür ettiler. Kaymakam Sevgili, "Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kurallara uyduğunuzdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evinde ve hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi. - ADANA

Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı
Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı
Tufanbeyli yasağa uydu, sokaklar bomboş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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