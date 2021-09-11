Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi - Haberler
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Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi

AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 öğrencinin katıldığı basketbol kursunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 öğrencinin katıldığı Basketbol kursunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'ndaki kursta, öğrenciler 3 gün basketbol eğitimi aldı.

Kursta başarılı olan ve dereceye girenlere hediye verildi.

Eğitimleri, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, öğretmen ve veliler de takip etti.

Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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