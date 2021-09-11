Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 öğrencinin katıldığı Basketbol kursunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'ndaki kursta, öğrenciler 3 gün basketbol eğitimi aldı.

Kursta başarılı olan ve dereceye girenlere hediye verildi.

Eğitimleri, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, öğretmen ve veliler de takip etti.