Tufanbeyli'de basketbol kursunda dereceye girenlere hediye verildi
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 öğrencinin katıldığı basketbol kursunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 50 öğrencinin katıldığı Basketbol kursunda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonu'ndaki kursta, öğrenciler 3 gün basketbol eğitimi aldı.
Kursta başarılı olan ve dereceye girenlere hediye verildi.
Eğitimleri, Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı, öğretmen ve veliler de takip etti.
AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri