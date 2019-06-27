TÜBİTAK'ın Desteklediği, Türk Mühendisler Tarafından Geliştirilen Balistik Başlık

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından özel bir balistik başlık geliştirildi. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Elaldı önderliğinde mühendislik öğrencilerinin bitirme tezi kapsamında tamamlanan balistik başlık, benzerlerine göre yüzde 30 oranında daha hafif. Bu balistik başlık, parça tesiri ve hafif silahların mermilerine karşı koruyucu bir özelliğe sahip. Geliştirilen balistik başlık, TÜBİTAK'ın Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı bünyesinde desteklendi.

Söz konusu proje hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Elaldı, bu başlığın Türk milletinin genel anatomik yapısına uygun olarak hazırlandığını, bu bağlamda da TSE'nin TS 3667 standartlarına sahip olduğunu söyledi. Başlığın kompozit malzemeden yapıldığını ifade eden Elaldı, özellikle askeri alanlarda rahatlıkla kullanılabileceğini ifade etti.

Balistik başlığın özelliklerine daha yakından bakacak olursak; bu başlığın ön kısmında bunulan kısmi siper bölümü, güneş ışığının kırılmasını sağlayarak nişan almayı kolaylaştırıyor. Başlığın sahip olduğu özel yapı, nişan alma sırasında başlığın kaymasını engelliyor ve bu da kahraman askerlerimiz için bir avantaj sağlıyor. Bunlara ek olarak başlığın üzerine gece görüş dürbünü ve telsiz de eklenebiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, bu başlığın savunma sanayisinde kullanılabilecek şekilde geliştirildiğini ve ithal başlıkların sahip olduğu uyumsuz ergonomik yapı sorununun olmadığını, bu başlığın diğer başlıklara göre alternatif bir ürün olduğunu ifade etti.