Tuba Ünsal'dan erkekleri kızdıracak ifadeler

04.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:43

Tuba Ünsal Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda hala gerekli seviyeye ulaşmadığını vurgulayarak şunları söyledi:





"Türkiye'de hiçbir alanla toplumsal cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Maalesef çok ataerkil. Oyunculuk yaparken kadın olmanın zorluğu, erkeklerle aynı şartlarda çalışmamak. Aynı zaman diliminde çalışıyorsunuz, aynı mesaiyi, emeği harcıyorsunuz ama Türkiye'de erkek oyuncular çok daha fazla para kazanıyor."





'Sanatçı topluma yol göstermeli'

Sözlerine devam eden güzel oyuncu, "Cinsiyetlerin üzerinde büyük büyük kütleler, algılar var. Bunun tam tersini söylemeye çalışırken şunu anladım; Türkiye, bunların konuşmak için hala çok bebek adımlarında bir ülke. Ama bizim gibi insanların taşın altına elini koyması gerekiyor. Çünkü sanatçının toplumdaki duruşum toplumun istediğini vermek değil, topluma yol göstermek, ışık tutmak olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.