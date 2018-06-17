Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 Yıl Sonra Yeni Proje İçin Tekrar Bir Araya Gelecek

Ortadoğu'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan ikiliden Yıldırım, yeni dizi teklifine, "Evet"yanıtını verdi. Aktörün, Büyüküstün'ün olumsuz cevap vermesi durumunda, Beren Saat veya Cansu Dere'yle çalışabileceği iddia edildi.

'ASİ' DİZİSİ BİRÇOK ÜLKEDE YAYINLANMIŞTI

Asi dizisi, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Özbekistan, Kosova, Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Ukrayna gibi balkan ülkelerinde de yayınlanmıştı.