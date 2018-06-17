Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 Yıl Sonra Yeni Proje İçin Tekrar Bir Araya Gelecek
2007 yılında ekrana gelen 'Asi' dizisinde başrolü paylaşan Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım, yeni proje için tekrar bir araya geliyor.
Ortadoğu'da ciddi bir hayran kitlesi bulunan ikiliden Yıldırım, yeni dizi teklifine, "Evet"yanıtını verdi. Aktörün, Büyüküstün'ün olumsuz cevap vermesi durumunda, Beren Saat veya Cansu Dere'yle çalışabileceği iddia edildi.
'ASİ' DİZİSİ BİRÇOK ÜLKEDE YAYINLANMIŞTI
Asi dizisi, Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Kazakistan, Bulgaristan, Makedonya, Özbekistan, Kosova, Azerbaycan, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve Ukrayna gibi balkan ülkelerinde de yayınlanmıştı.
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