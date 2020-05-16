Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen ile sosyal çevresiyle bağlarını bir türlü koparamadığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, 2017 yılında iki çocuğunun babası Onur Saylak ile 6 yıllık evliliğini bitirdi. Büyüküstün boşanmanın ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

3 YILLIK AŞK BİTTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, ilişkilerini noktaladı. Koronavirüs salgınından dolayı kızlarıyla evinde karantinada olan Büyüküstün, sosyal çevresi ile bağlarını koparamayan Umut Evirgen ile ayrılık kararı aldı.