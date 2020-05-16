Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Umut Evirgen ile sosyal çevresiyle bağlarını bir türlü koparamadığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldı.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
16.05.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.05.2020 12:06

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, 2017 yılında iki çocuğunun babası Onur Saylak ile 6 yıllık evliliğini bitirdi. Büyüküstün boşanmanın ardından işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü.

3 YILLIK AŞK BİTTİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Daha önce haklarında bir çok kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, ilişkilerini noktaladı. Koronavirüs salgınından dolayı kızlarıyla evinde karantinada olan Büyüküstün, sosyal çevresi ile bağlarını koparamayan Umut Evirgen ile ayrılık kararı aldı.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Haber Yorumları (10)
SOFRA: Bunlari haber yapmak da ne ya. Hergün kac insan ayriliyor hükümle. Bunlar evlenmeden ayrilmis da ne olmus bunu anlamadim
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DASO: Bu gidisle Seda Sayani, Mehmet Ali Erbili sollarlar gelcek nesil.
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DASO: Bu gidisle Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil bunlarin yaninda Melek kalacak.
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