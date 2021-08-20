Tuba Büyüküstün ile Murat Boz bakın nerede görüntülendi!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ve şarkıcı Murat Boz, Ayvalık'ta görüntülendi. İşte detaylar...

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yer aldığı Netflix'in yeni dizisi 'Another Self'in çekimleri Ayvalık'ta başladı.

Büyüküstün ve Boz, çekimler esnasında böyle görüntülendiler.

Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yemişti. Çiftin aşk yaşadığı iddia edilmişti.

AŞK İDDİASINA CEVAP VERDİ

Ünlü popçu Another Self adlı dijital dizide partnerini canlandırdığı Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadığı iddiasına "Dizi çekiyoruz arkadaşlar" diyerek cevap vermişti.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un hayatında bir süredir kimse bulunmuyor.

Kaynak: Snob Magazin