Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Eski eşi onur Saylak'ın yakın arkadaşı yönetmen Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönünde haberler yapılan Tuba Büyüküstün, hakkındaki iddialara Instagram hesabından ateş püskürerek "Siz delirdiniz herhalde" dedi.

Geçtiğimiz aylarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün eski eşi Onur Saylak'ın yakın arkadaşı Cevdet Mercan ile el ele yakalandığı iddia edildi. Hakkında çıkan haberleri gören Büyüküstün, Instagram hesabından ateş püskürdü.

"NEREYE SALDIRACAĞINIZI ŞAŞIRDINIZ"

Tuba Büyüküstün hakkında çıkan haberde oyuncunun sevgilisi olan Cevdet Mercan ile bir apartmandan el ele çıktığı iddia edildi. Hakkında çıkan yanlış haberin görselini Instagram hesabından paylaşan Büyüküstün gazeteye sert sözlerle yüklendi. Oyuncu paylaşımında "Çok özür dilerim ama sizin saygısızlığınızdan dolayı bu hakkı kendimde görüyorum. Delirdiniz herhalde, nereye saldıracağınızı şaşırdınız. Bu kadar kolay mı insanlarla oynamak? Biraz bir göz atın vicdanınıza hala içinde bir şeyler kaldı mı diye. Çünkü vicdanın varsa insansındır" ifadelerini kullandı.