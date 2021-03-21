Tuana Yücel: "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tuana Yücel: "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli"

21.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:40
Tuana Yücel:

Sosyal medya platformu Instagram'da moda paylaşımları yapan Tuana Yücel, ürettiği içeriklerde takipçilerinin taleplerini dikkate aldığını ifade etti.

Sosyal medya platformu Instagram'da moda paylaşımları yapan Tuana Yücel, ürettiği içeriklerde takipçilerinin taleplerini dikkate aldığını ifade etti. Ürettiği içeriklerle takipçilerine yararlı bilgiler paylaştığını kaydeden Yücel, "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli" dedi.

Girişimcilik yönünün paylaştığı içeriklerine ve yaptığı iş birliklerine yansıdığını belirten Yücel, bu alanda fark oluşturmak istediğini kaydetti. Sosyal medyanın doğru kullanımına da değinen Yücel, "Instagram'da paylaştığım gönderilerim binlerce kişi tarafından beğeniliyor. Sosyal medya eskiden sadece eğlence amaçlıydı. Ancak bu platformlar amacında kullanılırsa kişilere büyük fayda sağlıyor. Artık günlük haberleri dahi sosyal medya üzerinden takip ediyoruz. Sosyal medyada büyük kitlelere hitap eden kişilerin yaptıkları paylaşımlarda ve işbirliklerinde seçici olması önemli. Çünkü uzun vadede güven, kısa vadeli kazançlardan çok daha önemli" dedi.

"Artık influencer diye bir meslek var"

Moda ile yakından ilgilendiğini kaydeden Tuana Yücel, markalarla yaptığı işbirliklerinde influence ettiği ürünlere çok dikkat edildiğini belirtti. Deneyimlediği ve memnun kaldığı ürünleri paylaştığını söyleyen Yücel, "Sosyal medya içerik ürettiğim bir platformken, aynı zamanda para da kazandığım bir alan haline geldi. Artık influencer diye bir meslek var. Ben de ürettiğim içeriklerle takipçilerime yararlı bilgiler paylaşıyorum. Takipçilerimin taleplerini çok fazla dikkate alıyorum. Hatta pandemi öncesinde sık sık takipçi buluşmaları yaparak, her hafta onlarla yüz yüze tanışma fırsatı elde ettim. Şimdi ise görüntülü konuşmalarla görüşmelerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Tuana Yücel, yakın zamanda gerçekleştireceği bir projesi olduğunu söyleyerek, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığım projemi pandemi nedeniyle bir süre ertelemiştim. Artık yasakların da kontrollü olarak kaldırıldığı bu dönemde hayata geçirmeyi planlıyorum "diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Kemal Sunal Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç
Spor Caner Erkin Deniz Türüç Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tuana Yücel: "Sosyal medya işbirliklerinde seçici olmak önemli" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 16:41:39. #1.15#
title