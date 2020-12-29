Tuana Özkurt kimdir? Tuana Özkurt kaç yaşında nereli? Tuana Özkurt hayatı ve biyografisi

Son yıllarda parlayan yıldız isimlerden olan Tuana Özkurt'un hayatı ve özel kişiliği merak ediliyor. Sosyal medya platformundan şarkılar Tuana Özkurt söyleyen kimdir? Tuana Özkurt kaç yaşında nereli? Tuana Özkurt hayatı ve biyografisi

Son yıllarda müzisyenler için yeni sahne olan sosyal medya platformları koronavirus salgınıyla birlikte çok daha yoğun kullanılmaya başlandı. O isimlerden biriside Tuana Özkurt. İşte detaylar...

TUANA ÖZKURT KİMDİR?

Birbirinden yetenekli milyarlaca müzisyen, beste ya da performanslarını geniş kitlelere ulaşabilmek adına paylaşımlarda bulunuyor.

Bu müzisyenlerden son dönemin en dikkat çekici ismi Tuana Özkurt. Hemen hemen her gün paylaşım yapan Tuana Özkurt birbirinden özel performanslarla takipçiler ve dinleyicilerini adeta büyülüyor.

Tuana Özkurt sesi kadar tarzıyla da dikkat çekiyor kısacık kestirdiği saçları ve sempatik tavırları ile herkesi kendisine hayran bırakan Tuana Özkurt ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir ile yaptığı düetlerle de son dönem adından sıkça söz ettiriyor

Erken yasta kaybettiği babası da iyi bir müzisyen olan Tuana'nın daha önce lösemi ile alakalı farkındalık yaratmak için saçların kesip bağışladığı biliniyor. Tuana Özkurt'u takip etmek ve eşsiz sesinden mahrum kalmak istemeyenler için, Tuana'nın 2 farklı Instagram hesabı bulunuyor.

Bunlardan bir tunna ozkurt6+ digeri ise ozkurt,tuana