TTGA'nın Akdeniz temsilcileri Sili ve Yağcı oldu

29.12.2019 19:31 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu'na (TTGA) Akdeniz'den ALTİD Başkanı Burhan Sili ile AKTOB Başkanı Erkan Yağcı seçildi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu Akdeniz Bölgesi Seçimi Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Üç adayın yarıştığı seçimlerde sandık sonuçlarına göre 170 oy alan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve 213 oy alan Akdeniz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Bölgesi'nden TTGA'nın Yönetim Kurulu üyeleri oldular. Otel yöneticisi Elif Özdemir ise 12 oy aldı.



Ajans yapısı



Bölge temsilcilerinin seçimle dahil olacağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Ajans'ta, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, tüzük gereği seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacaklar. Ayrıca Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirilecek bir kişi de seçime girmeden direkt yönetim kurulu üyesi olacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA