TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Sağlık çalışanları için yeterli önlem alınmıyor Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, ihracatın durdurulmasını ve maskelerin daha fazla üretilmesini olumlu bir çaba olarak buluyor. Ancak Dr. Filiz Ünal’a göre bu maskeler ocak ayında tüm hastanelere dağıtılmış olsaydı bu kadar sağlık çalışanı enfekte olmayacaktı.

Türkiye'de 1 Nisan itibarıyla test sonuçları pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısı 601. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süre önce Türkiye'deki sağlık çalışanlarının gerekli ekipmanlara ulaşabilmesi için yurt dışına ihracatın kesildiğini açıkladı. Dahası yeterli ekipmanlara ulaşamayan sağlık personeline de bakanlığa ulaşmaları için çağrıda bulundu. widget--size-fullwidth widget--align-center"> Sağlık emekçilerine gerekli ekipmanlar zamanında dağıtılmadı. Dün itibarıyla aile hekimliklerine ilk defa gelen N-95 maskeler toplu olarak bir poşetin içine konulmuştu. Steril değildi. Zaten gönderilirken enfekte edilmiş. Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal Türk Tabipler Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal, ihracatın durdurulmasını ve maskelerin daha fazla üretilmesini olumlu bir çaba olarak buluyor. Ancak Dr. Filiz Ünal'a göre bu maskeler ocak ayında tüm hastanelere dağıtılmış olsaydı bu kadar sağlık çalışanı enfekte olmayacaktı. Bu nedenle Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın yeterli önlemleri zamanında almadığını düşünüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com