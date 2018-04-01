TSK ve Afad'dan Suriyeli Ailelere Yardım
Suriye’nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. - ANKARA