TSK ve Afad'dan Suriyeli Ailelere Yardım

Suriye'nin Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile koordineli olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından Mağaracık köyünde 108, Aranda köyünde 35 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. - ANKARA