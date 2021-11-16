TSK'nın elinde kimsayal silah var mı? Bakan Akar'dan iddialara yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'da kimyasal silah bulunduğu iddiasına yanıt verdi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirten Akar, bu söylemlerin belirli aralıklarla tekrarlandığını söyledi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Akar'ın açıklamasında, "TSK envanterinde kesinlikle ve asla herhangi bir şekilde gaz kimyasal silah yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ne alındı ne saklı ne gizli. Böyle bir şey yok. Bu kimyasal silahların nerden alındığı, nereye gittiği takibi çok kolaydır.

"MÜCADELEMİZİ LEKELEMEK İÇİN BU İDDİALARI TEKRARLIYORLAR"

TC'nin TSK'nın son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde yaptığı terörle mücadeleyi lekelemek için bu tür iddialar periyodik olarak tekrarlanıyor." ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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