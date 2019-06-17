Gelibolu'da tatbikat! MSB bu fotoğraflarla paylaştı
TSK, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu Komutanlığı Kıtalı Komuta Yeri ve Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Tabur Görev Kuvveti Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı"nın, Gelibolu'nun Kavakköy beldesinde başarıyla icra edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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