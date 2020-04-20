Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, New York, Dünya, Güncel

Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi

ABD başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelede test kitlerinin yetersiz olduğu eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle yanıt verdi.

20.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:46
Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi

Günlük basın toplantılarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, test kitlerinin yeterli olmadığı eleştirilerine kendi mizacını yansıtan bir karışılık verdi. Trump, toplantı sırasında cebinden çıkardığı bir test kitini kulak temizleme çubuğu ile karşılaştırdı. Kitin üretiminin suni solunum cihazlarına göre çok daha basit olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı ABD lideri Trump, birkaç gün önce tartıştığı New York Valisi Andrew Cuomo'nun basın toplantısında federal hükümet ve kendisinden övgüyle bahsettiği bölümleri de Beyaz Saray'daki açıklamaları sırasında gösterdi.

Trump yönetimi ile eyalet valileri arasında karantina tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağı ve hayatın ne zaman normale dönmeye başlayacağı konusunda yaşanan tartışmalarda gerilim tırmanıyor.

Valilerden kısıtlamaları kaldırmaları için yol haritalarını belirlemelerini isteyen ABD lideri, üç aşamalı bir 'normale dönüş' programı önermişti.

Ancak Pazar günü düzenlenen telekonferansta ise birçok vali Trump'ın yardımcısı Mike Pence'e test sayısı kayda değer ölçüde artırılmadığı sürece kısıtlamaları kaldırma planlarını hayata geçirmenin olanaksız olduğunu söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Virginia eyaletinin Demokrat Valisi Ralph Northam, Pence'in 'eyaletlerin elinde fazlasıyla test kiti var' iddiasına "Hayal dünyasında yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Northam, "Testlerin artırılması için savaşıyoruz. İster inanın ister inanmayın ama elimizde yeteri kadar test çubuğu dahi yok. Ulusal düzeyde ihtiyacımız olan her şeye sahip oluğumuzu söyleyip yerel yönetim seviyesinde hiçbir şey yapmamak tam bir sorumsuzluk örneği" diye konuştu.

New York Times gazetesine konuşan Harvard Üniversitesi bulaşıcı hastalık uzmanları, kısıtlamaların kalkabilmesi için ABD yönetiminin gelecek ay içerisinde mevcut test kapasitesini üç katına çıkarması gerektiğini ifade etmişti. ABD'de günde ortalama 146 bin test yapılıyor.

ABD'deki salgının merkez üssü olan New York'ta yeni vaka sayılarının artış hızı yavaşlasa da, Maryland, Virginia ve Washington DC'de vakaların artışı devam ediyor. Boston ve Chicago'da da vaka ve ölü sayılarının hızla artmaya başladığı uyarıları yapılıyor.

Trump, test kiti eleştirilerine cebinden çıkardığı kulak çöpüyle cevap verdi
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